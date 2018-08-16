Politico: Центральные банки Европы предвещают хаос после отказа от бумажных денег

По словам банкиров, хакеры могут отрезать доступ к электронной валюте, а уязвимые группы населения будут вытолканы на маргинесы общества.

Центральные банкиры Европы предупреждают, что постепенный отказ от бумажных денег, который происходит во многих странах, - это серьезная угроза для финансовой системы. Ведь большая зависимость от электронных платежей делает ее уязвимой перед катастрофическими сбоями в случае кибератак.

Как пишет Politico, регуляторы настаивают, что технологические ошибки и систематические атаки доказывают необходимость сохранения в обращении наличности. Кроме того, они подчеркивают, что в безналичном мире наиболее уязвимые группы населения станут отчужденными от всех других.

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Исследование Европейского Центрального Банка показало, что почти 80% всех платежей в еврозоне осуществляются с помощью наличных. Однако, некоторые страны, такие как Эстония, Нидерланды и Финляндия, полагаются на электронные платежные системы в 50% от всех транзакций. В Швеции в магазинах наличными рассчитываются только в 13% случаев. А больше половины отделений банков в стране даже не держат бумажных денег.

«Кто-то из России, Китая или еще откуда-то легко может отключить электронную систему. Наличные можно спрятать в машине, в котле, где угодно», - сказал председатель лоббистской группы за сохранение наличных денег в Швеции и бывший глава отдела по борьбе с преступностью Интерпола Бйорн Эрикссон.

«Я вижу рост беспокойства в моей стране тем, что произойдет, когда кто-то решит отключить их от электронной системы. Как тогда сохранить общество активным?» - добавил он.

Центральные банки наблюдают за процессом перехода на электронные расчеты и нервничают.

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«Все чаще центральные банки настаивают, что наличка тоже должна играть роль. Мы не видим возможности для полностью безналичного общества», - сказал глава Австрийского национального банка Эвальд Новотны.

«Если, к примеру, исчезнет электроснабжение, наличность окажется единственным способом платежа, который уцелеет», - добавил он.

В Нидерландах тоже поддерживают настроения за сохранение бумажных денег.

«Нас атакуют каждый день. Если опустить щиты, то вся активность будет как на ладони», - сказала директор по вопросам платежей Центрального банка Нидерландов Петра Хейлькема, которая отвечает за кибербезопасность, добавляя, что «наличность обеспечивает доверие».

Кроме кибернетических угроз критики перехода в безналичное общество указывают на то, что уязвимые группы населения, такие как пенсионеры и люди с инвалидностью, полагаются на бумажные деньги больше, чем кто-либо другой.

Перебои в работе платежной системы Visa в июне, которые произошли из-за технических проблем, дали небольшой, но реальный шанс проверить все риски, - настаивает профессор кибербезопасности ирландского Университета Ульстер Кевин Курран. Клиенты по всем Евросоюзе не могли платить на товары и услуги. Поэтому, по словам Куррана, они поняли, что «зависят от запасного плана».

«Когда в поезде возят вкусности, а рассчитаться картой нет возможности, единственные, кто может что-то съешь – это люди с наличными»,- добавляет он.

Движение в направлении отказа от наличных денег происходит частично из коммерческих соображений. Поскольку бизнесы переходят только на электронные расчеты ради эффективности и в ответ на требования клиентов. Некоторые правительства поощряют переход на электронные услуги, потому что они видят в этом решение проблем с отмыванием денег и налоговым мошенничеством. Кроме того, это позволяет повысить конкуренцию в финансовом секторе. Другие утверждают, что электронные платежи защищают людей от ограблений. Также электронные деньги нельзя потерять.

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В отчете за март Министерство финансов Великобритании описало возможности для правительства страны по поддержке электронных платежей. Новое законодательство в королевстве уже запрещает взимать комиссию за использование карт или электронных платежных систем и позволяет финтех-компаниям предоставлять услуги быстрых платежей клиентам без посредничества банков. Желание обуздать преступность также подтолкнуло Европейский Центральный Банк отказаться от выпуска банкнот номиналом в 500 евро в 2016 году, несмотря на острую зависимость Германии от наличности. В немецких магазинах в более чем 50% случаев рассчитываются бумажной валютой, в то время как картами - в 25,5%. Мобильные платежи не составляют даже 1%.

Но чиновники настаивают, что наличность должна сохранить присутствие в экономике. Министерство финансов Великобритании исследует вопрос, как обеспечить сохранение доступа и защиты для тех, кому необходимо использование наличности. В Швеции суд постановил, что общественные организации должны принимать бумажные деньги. А шведское правительство в этом году решило, что Центральный бак должен требовать, чтобы в отделениях банков всегда была наличность.