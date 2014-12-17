Немцов прогнозирует отставку Медведева из-за финансового коллапса

Об этом он по телефону сообщил в эфире Еспресо.TV.

"Люди в большинстве своем ничего не понимают, потому что пользуются информацией из пропагандистского ресурса "путинское телевидение". Понятно, что на путинских каналах рассказывают сказки о спекулянтах, злые силы, американцев, злодеев, а правду не говорят. Правду говорят в интернете и она очевидна - финансовый коллапс в России возник из тупиковой, абсурдной, параноидальной политики Путина, который ввел страну в режим самоизоляции, санкций, а не маленькая цена на нефть привела к коллапсу финансовой системы", - сказал Борис Немцов.

По мнению российского оппозиционера, Путин свою политику менять не собирается, зато, станет искать "крайних". К тому же, в российских СМИ уже несколько дней подряд распространяется информация, что отправить в отставку Путин может даже своего подельника - премьер-министра России Дмитрия Медведева.

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"Сейчас он найдет "стрелочников" и их наверняка накажут, возможно даже, что это будет премьер-министр и его отставка. Может это будет относительно Набиуллиной, главы Центробанка России, но политику он будет проводить агрессивную, как раньше. Потому что он, как и раньше, считает, что все делает правильно, ошибок не делает, "были некоторые шероховатости", как он выражается", - сказал Немцов.

Впрочем, сам Борис Немцов отмечает, что для стабилизации российского рубля, в отставку нужно отправить самого Путина.

"В принципе, чтобы предотвратить финансовый кризис в России - достаточно отправить Путина в отставку. Я думаю, что эта новость сразу же приведет рубль в сознание ", - сказал он и добавил, что, несмотря на то, что российского президента удалось загнать в тупик, он не использует ядерное оружие, чего со страхом ожидают в мире.

"Сценарий использования ядерного оружия невозможен. Поскольку в таком случае и Путин будет уничтожен, а он дорожит своей жизнью, не жизнью России, а своей. Поэтому он, конечно, до этого дела не доведет", - отметил Борис Немцов.

Отметим, Центробанк России оценил ситуацию на валютном рынке страны как критическую.

Напомним, российский рубль продают уже по 100 руб за евро и 80 руб за доллар.