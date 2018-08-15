Венесуэла собирается выплачивать зарплаты криптовалютой petro

13:12, 15 августа 2018
Мир
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Николас Мадуро / Иллюстрация REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что государственная нефтяная компания PDVSA переходит на использование правительственной криптовалюты под названием petro. Со следующего понедельника она будет использовать электронные деньги в качестве учетной единицы.

Как сообщает ABC International, венесуэльский президент объяснил, что у страны со следующей недели будет две валюты: «суверенный боливар» и petro. Они будут введены в оборот после проведения денежной конверсии, призванной избавить боливар пяти нулей. После этого национальная валюта Венесуэлы будет переименована в «суверенный боливар», чтобы подчеркнуть ее отличие от денежных знаков, пострадавших от фантастической гиперинфляции, которая на конец этого года составит 1000000%, согласно оценке МВФ.

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По словам Мадуро, Центральный банк Венесуэлы будет публиковать официальный курс суверенного боливара к petro, а также стоимость государственной криптовалюты в соотношении к денежным знакам других стран. Впрочем, он не рассказал никаких деталей относительно такой конвертации и попросил министра финансов сделать это до конца недели.

«У Венесуэлы теперь будет реальный официальный маркер, поэтому спекуляциям с венесуэльской валютой конец», - провозгласил Мадуро.

Также он добавил, что в стране появится «новая система выплат зарплат и определения цен на товары и услуги с привязкой к petro».

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«Это будет означать существенное улучшение доходов работников и появления максимальной розничной цены», - сказал венесуэльский президент.

Криптовалюта petro опирается на венесуэльские нефтеносные пески Ориноко, которые считаются крупнейшим месторождением нефти на планете. Она в обращении с апреля и ею теоретически можно платить за товары и услуги в Венесуэле. Однако, насколько активно люди этим пользуются, не известно.

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Теги: #Венесуэла#Мадуро#криптовалюта