Венесуэла собирается выплачивать зарплаты криптовалютой petro

Каракас придумал, как избавить свою страждущую валюту от пяти нулей после невероятной девальвации.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что государственная нефтяная компания PDVSA переходит на использование правительственной криптовалюты под названием petro. Со следующего понедельника она будет использовать электронные деньги в качестве учетной единицы.

Как сообщает ABC International, венесуэльский президент объяснил, что у страны со следующей недели будет две валюты: «суверенный боливар» и petro. Они будут введены в оборот после проведения денежной конверсии, призванной избавить боливар пяти нулей. После этого национальная валюта Венесуэлы будет переименована в «суверенный боливар», чтобы подчеркнуть ее отличие от денежных знаков, пострадавших от фантастической гиперинфляции, которая на конец этого года составит 1000000%, согласно оценке МВФ.

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По словам Мадуро, Центральный банк Венесуэлы будет публиковать официальный курс суверенного боливара к petro, а также стоимость государственной криптовалюты в соотношении к денежным знакам других стран. Впрочем, он не рассказал никаких деталей относительно такой конвертации и попросил министра финансов сделать это до конца недели.

«У Венесуэлы теперь будет реальный официальный маркер, поэтому спекуляциям с венесуэльской валютой конец», - провозгласил Мадуро.

Также он добавил, что в стране появится «новая система выплат зарплат и определения цен на товары и услуги с привязкой к petro».

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«Это будет означать существенное улучшение доходов работников и появления максимальной розничной цены», - сказал венесуэльский президент.

Криптовалюта petro опирается на венесуэльские нефтеносные пески Ориноко, которые считаются крупнейшим месторождением нефти на планете. Она в обращении с апреля и ею теоретически можно платить за товары и услуги в Венесуэле. Однако, насколько активно люди этим пользуются, не известно.