Премьер Черногории заявил о готовности присоединиться ко всем санкциям ЕС против России

Правительство Черногории декларирует безусловную готовность присоединяться ко всем без исключения решениям ЕС, даже если они идут в разрез с дружескими отношениями этой страны с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Черногории Мило Дуканович во время пресс-конференции в Брюсселе по случаю очередного раунда переговоров о вступлении в ЕС, сообщает корреспондент Европейской правды.

"Решение о присоединении к санкциям было для нас непростым, учитывая наши очень хорошие отношения с Россией", - отметил он.

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"Кроме того, мы хорошо знаем, что такое санкции, ведь Черногория сильно пострадала в 90-х годах, когда санкции были введены против Югославии, которая тогда разваливалась. Но мы хотим стать полноправным членом ЕС. Поэтому мы решили, что присоединяемся ко всем решениям ЕС, даже когда нам не нравится суть", - заявил он.

"Мы разбираемся, что это - не то место, когда возможно колебаться, выбирая лучшие варианты", - подчеркнул Дуканович.