В Литве приняли законы, которые разрешают использовать военную силу в мирное время – СМИ

20:14, 16 декабря 2014
Мир
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Парламент Литвы одобрил предложенный министерством обороны пакет законов об использовании военной силы в мирное время.

REUTERS

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Delfi.lt.

Законы регламентируют правила использования оружия, взрывчатых веществ и военной техники. Согласно поправок в мирное время при выполнении задач используется только индивидуальное оружие, спецсредства - только с целью самообороны.

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Однако теперь военная сила в значительном объеме может использоваться в исключительных случаях: охрана территории государства, защита воздушного пространства страны, предотвращение теракта и контроль морской территории Литвы.

Таким образом, новые правила позволяют использовать военную силу в условиях вооруженных инцидентов на суше, а также при нарушении воздушного и морского пространства Литвы в рамках закона.

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