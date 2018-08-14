Washington Post: Сенцов может умереть из-за желания Кремля сделать из него страшный пример

Но смерть украинца будет очень большим риском для российского режима.

Олег Сенцов ничего не ел уже 92 дня. Украинский писатель и кинорежиссер, которого схватили российские силы в Крыму в 2014 году, с 14 мая голодает в знак протеста и требует, чтобы Россия отпустила всех украинских политических заключенных.

42-летний отец двоих детей поставил свою жизнь на кон за своих товарищей по несчастью, отказываясь от помилования только для себя, пишет Washington Post.

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Американское издание указывает на то, что судьба Сенцова в руках президента России Владимира Путина. Были слухи и о том, что правительства Украины и России ведут переговоры об обмене пленными. Но люди, осведомленные о деталях ситуации заключенного режиссера, говорят, что такая перспектива сейчас выглядит сомнительно. Российские власти, похоже, решили довести Сенцова до смерти, чтобы это стало жестоким примером для других.

Почему Путин выбрал такой провокационный курс действий? Упрямство – одно из возможных объяснений. Сенцов родом из Крыма, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году. И Москва неоднократно провозглашала его российским гражданином. Пойти на обмен кинорежиссера на уровне с другими украинскими заключенными может означать, что весь российский юридический миф будет подорван. Вместе с тем, рисковать доведением до голодной смерти человека, который привлек внимание всего мира – это опасный политический выбор для любого правительства.

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В 2010 году, когда на Кубе скончался активист Орландо Запата Тамайо после 86 дней голодовки, это вызвало массовые протесты на острове. Его смерть рассматривалась как серьезное поражение для американо-кубинских отношений. Лидер Рауль Кастро пошел на необычный шаг и выступил с заявлением, в котором выразил соболезнования Запате.

Кто-то может предположить, что Сенцов взял пример с советского писателя и диссидента Анатолия Марченко, который в 1986 тоже объявил голодовку с требованием освободить всех узников совести в СССР. Исследователи рассматривают смерть Марченко и шум вокруг нее как одну из причин, почему тогдашний советский лидер Михаил Горбачев решил выпустить большое количество политических заключенных в течение того же года.

Одним из наиболее известных примеров протеста из-за голодовки издание называет случай, когда от еды отказались 23 ирландца-республиканца в тюрьме Северной Ирландии. Наиболее известным из них стал Бобби Сэндс. Они требовали, чтобы к ним относились как к политическим заключенным, а не как к преступникам. Пока длилось испытание воли премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, 10 из них умерли. Кое-кто в Британии считали, что Тэтчер одержала политическую победу. Но в Северной Ирландии смерть узников вызвала ярость. Количество людей, которые присоединились к боевикам ИРА, начало расти, так же как и количество случаев вспышки насилия. Этот эпизод считается одной из главных причин, почему партия «Шинн Фейн» стала одной из основных в Северной Ирландии.

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Если Сенцов умрет, последствия этого трудно предсказать. В его родной Украине, где СМИ пристально следят за его судьбой, вспышка недовольства неизбежна. Антироссийские настроения еще больше усилятся, а напряжение в регионах может тоже вырасти. Активисты внутри России, вдохновленные смелостью украинца перед лицом репрессий, поставили себя под угрозу ареста, публично требуя освободить Сенцова. Не исключено, что смерть режиссера даст толчок волне еще более масштабного недовольства правлением Путина.

Впрочем, Путин, похоже, чувствуют себя достаточно уверенным, учитывая то, что выборы и Чемпионат мира уже прошли. Поэтому он не боится этих рисков. Очевидное пренебрежение президента Дональда Трампа правами человека, вероятно, тоже добавляет Путину уверенности. Госдепартамент США в июне призвал освободить Сенцова, но с того времени не сказал больше ничего. Трамп во время разговоров с российским президентом не упоминал имя Сенцова или других жертв нарушения прав человека в России, хотя все предыдущие президент США от обеих партий это делали.

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Нечувствительность Путина к критике – это не новость. Но полный отказ правительства Америки от роли главного критика нарушений прав человека в России – это что-то новое. Впрочем, другие заполнили вакуум. Президент Франции Эммануэль Макрон постоянно поднимал вопрос Сенцова в прошлом и вспомнил о нем в прошлые выходные снова. Случай заключенного украинца может стать сигналом другим деспотам в мире относительно того, как им вести себя при условии, что они точно знают, что лидер самой могущественной демократии не скажет и слова об их нарушениях.

С каждым днем Сенцов все больше слабеет. Но в мире, где моральная смелость отступает, его стойкость и готовность бороться с тиранией стали путеводной звездой. В письме из тюрьмы в 2017 году Сенцов писал о своем участии в протестах на Майдане в 2014 году: «Когда я последний раз ходил на Майдан, где люди уже начали умирать, моя мать сказала: «Почему ты туда ходишь? У тебя двое детей!». И я ответил, что это и было именно той причиной. Я не хочу, что они жили в стране рабов».

Издание замечает, что то, чем готов пожертвовать Сенцов, очевидно. Но что заставляет Путина рисковать?