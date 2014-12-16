СМИ: «Газпром» планирует сократить до 25% персонала

Сокращение коснется от 15 до 25% сотрудников, оно ждет как сотрудников головной компании, так и ее «дочек». Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Интерфакс, который в свою очередь получил эту информацию из своих источников.

Также подразделениям концерна дано поручение до конца текущего года представить свои предложения по новому штатному расписанию.

В 2013 году среднесписочная численность персонала группы «Газпром» составила 459,5 тыс. человек. Последний раз «Газпром» проводил сокращение персонала в 2008 году — на 16%.

По данным информированного источника УНИАН, одним из вариантов трудоустройства сотрудников российских госкомпаний, которые могут потерять работу вследствии экономических трудностей России, правительством Российской Федерации рассматривается их привлечение к сельскохозяйственным работам, в том числе в аннексированном Крыму.