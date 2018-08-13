The Guardian: Компартия Чехии обвиняет Украину в подавлении «Пражской весны»

Мол, тогдашний лидер СССР Леонид Брежнев был украинцем, а этнических русских якобы не было ни среди советских лидеров, ни среди красноармейцев, которые вторглись в Чехословакию.

Призрак прошлого вернулся и нависает над компартией Чехии, которая впервые за 30 лет стала ближе к власти.

Через месяц после того, как она поддержала миноритарное правительство богатейшего бизнесмена страны Андрея Бабиша, некогда всемогущий Коммунистической партии Богемии и Моравии приходится иметь дело с памятью чехов о жестокой расправе над «Пражской весной» 1968 года, пишет The Guardain.

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Приближение 50-й годовщины вторжения СССР в тогдашнюю Чехословакию возрождает враждебность к единственной уцелевшей компартии на просторах бывшего восточного блока. В 1968 году лидер чешской Коммунистической партии Александер Дубчек проводил либеральные реформы. Но Москва и другие страны Варшавского договора решили, что он зашел слишком далеко в своей попытке создать «социализм с человеческим лицом», отказавшись от цензуры и разрешив свободу слова в своей стране.

После военного вторжения СССР начался период жестких репрессий, которые продолжались вплоть до чехословацкой «Бархатной революции» в 1989 году, которая положила конец коммунистическому режиму в стране на 41-году его функционирования.

Некоторые чехи видят четкую связь между режимом, который остался в прошлом, и современной чешской компартией. Они подозревают, что нынешняя политическая сила действует как «троянский конь» для правительства президента России Владимира Путина, поддерживая внешнеполитические авантюры Кремля и помогая ему вмешиваться во внутреннюю политику Чехии.

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Подозрения усилились после того, как компартия поддержала правительство премьер-министра Бабиша, который якобы в прошлом был агентом Чехословацкой службы безопасности, которая была аналогом КГБ в стране. Также свою роль играют пророссийские взгляды президента Милоша Земана, который уже давно поддерживает возвращение коммунистов в политическую жизнь Чехии.

«Существует очень много связей», - сказал изданию пражский агент по недвижимости Ежи Чихлаж, который обвиняет современных чешских коммунистов в попытках ослабить членство страны в НАТО и ЕС.

«Коммунисты фанатично поддерживают современную Россию и Путина. Если сравнить империалистическую политику СССР во времена вторжения 1968 года с нынешней российской политикой, то будет очевидно, что суть одинакова. Только методы изменились», - добавил он.

24-летний кадровик неправительственной организации Марек Навратил соглашается с мыслями о роли чешских коммунистов: «Если посмотреть на заявления их лидеров, большинство из них говорят, что СССР освободили нас и что это была дружеская помощь, которая принесла стабильность. Если нечто подобное произойдет сегодня, то, скорее всего, их реакция будет такой же. Это видно из того, как они защищают российскую внешнюю политику, как поддерживают аннексию Крыма и Востока Украины. Существует закономерность, которая связывает сегодняшние события с 1968-м годом».

Коммунистическая партия Богемии и Моравии, которая стала правопреемницей Компартии Чехословакии, отвергает такие обвинения, называя их фальсификацией истории и попыткой оппонентов демонизировать современную Россию. Лидер партии Войтех Филипп, юрист, который присоединился к коммунистам в 1983 году в разгар "Холодной войны" настаивает, что Россия почти не причастна к вторжению в Чехословакию в 1968-ом.

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«100% истории «Пражской весны» были сфальсифицированы. Никто не напишет, что вся идея была основана на позиции против России. Но политбюро СССР в те времена имело в составе лишь одного этнического русского. И он голосовал против вторжения. Лидер СССР Леонид Брежнев был из Украины. Большинство солдат, участвовавших во вторжении, были украинцами», - настаивает лидер чешской компартии.

По его словам, крупнейшими адвокатами вторжения в Чехословакию были лидеры стран-сателлитов СССР, таких как ГДР, Польша и Венгрия, которые считали «Пражскую весну» угрозой для своих режимов. Он называет события 1968 года «реальностью биполярного раздела мира» во времена Холодной войны между Востоком и Западом. Он также обвиняет в тех событиях Дубчека, который, по словам лидера коммунистов, якобы знал о вторжении, но не предупредил общественность.

По словам Филиппа, крупнейшим долгосрочным следствием вторжения в Чехословакию стал удар по международному социалистическому движению, который привел к падению коммунистических режимов в Восточной Европе в 1989 году. Лидер компартии также отвергает обвинения в том, что его политическая сила выполняет приказы, которые она получает от посольства России в Праге.

«Наш партнер в России – это Компартия РФ. И самый большой протест против Путина был организован ими. Я не знаю никого в российском посольстве, кто бы был членом партии», - сказал Филипп.

Эксперты говорят, что несмотря на то, что голоса 15 коммунистов в парламенте Чехии сыграли роль в поддержке правительства Бабиша, это приспособленчество маскирует настоящую слабость коммунистов. Средний возраст ее депутатов, которых в парламенте все меньше, составляет 75 лет. И это больше, чем средняя продолжительность жизни в стране. В прошлом году на парламентских выборах партия набрала 7,8% голосов. И это самый низкий показатель с 1990 года.