В Саудовской Аравии арестовали женщину за посещение футбольного матча

Имя нарушительницы не называется, сообщает "Спорт-Экспресс". Причина ареста заключается в том, что в этой арабской стране женщинам запрещено посещать футбольные матчи.

По словам арестованной, она купила билет в интернете, ничего не зная об этом законе.

Как уже сообщалось, в Иране приговорили к году лишения свободы 25-летнюю британку иранского происхождения Гончех Гавами за попытку попасть на волейбольный матч между сборными Ирана и Италии.