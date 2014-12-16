В Саудовской Аравии арестовали женщину за посещение футбольного матча
13:56, 16 декабря 2014Мир
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В Джидде после матча чемпионата Саудовской Аравии между командами "Аль-Иттихад" и "Аль-Шабаб" арестовали женщину.
В Саудовской Аравии арестовали женщину за посещение футбола \ pixgood.com
Имя нарушительницы не называется, сообщает "Спорт-Экспресс". Причина ареста заключается в том, что в этой арабской стране женщинам запрещено посещать футбольные матчи.
По словам арестованной, она купила билет в интернете, ничего не зная об этом законе.
Как уже сообщалось, в Иране приговорили к году лишения свободы 25-летнюю британку иранского происхождения Гончех Гавами за попытку попасть на волейбольный матч между сборными Ирана и Италии.
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