В Германии прошли многотысячные антимиграционные протесты

Как сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters, в акции приняли участие около 15 тыс. человек. Кроме того, 6 тыс. немцев вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с позицией протестующих.

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К движению, участники которого называют его PEGIDA или "Патриотические европейцы против исламизации Запада", присоединились крайние правые, а также простые немцы, встревоженные резким ростом количества беженцев, многие из которых спасаются от конфликта на Ближнем Востоке.

"Политики в Германии потеряли связь с народом, и именно поэтому они не могут понять, что здесь происходит", - сказал лидер движения Лутц Бахман, которого в СМИ обвиняют в алкоголизме и распространении наркотиков.

Протестующие скандировали: "Если вы не любите Германию, оставьте ее"" и "Мы люди" - лозунг, используемый демонстрантами в городах Восточной Германии, чьи акции привели к падению Берлинской стены. Кроме того, они держали плакаты с надписями "Остановите злоупотребления мигрантов нашей системой соцобеспечения", "Мы скорбим по нашей стране".

Число лиц, ищущих убежища в Германии, выросло до 200 тыс в этом году, частично из-за наплыва сирийцев - это самый высокий показатель среди западных стран.

Министр юстиции Германии Хайко Маас назвал антимигрционное движение позором для страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила все формы ксенофобии и подчеркнула, что Германия нуждается в иммигрантах, чтобы помочь ей преодолеть демографический кризис в результате одного из самых низких уровней рождаемости в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкое правительство смягчило ограничения для беженцев.