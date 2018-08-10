"Это место будет сожжено": виновника пожара на севере Калифорнии арестовали (видео)
12:00, 10 августа 2018Мир
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Кларк отправил по электронной почте начальнику местной добровольной пожарной бригады письмо с угрозой. "Это место будет сожжено" - говорилось в имейле.
Поджигателя, из-за которого сейчас горит север Калифорнии, арестовали
51-летний местный житель, по данным полиции, поджег лес умышленно. А пожар, который он спровоцировал, охватил площадь в два с половиной гектара.
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Однако это лишь один из двух десятков очагов возгорания на территории штата. Самый большой - уничтожил более 120 гектаров леса и стал самым масштабным в истории Калифорнии.
Как сообщали официальные лица округа Ориндж, Кларк отправил по электронной почте начальнику местной добровольной пожарной бригады письмо с угрозой. "Это место будет сожжено" - говорилось в имейле.
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