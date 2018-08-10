The Atlantic: Россию ждет удар еще более жестких санкций США через считанные месяцы

Эксперты считают, что Москва вряд ли изменит свое поведение, поэтому это не последние экономические ограничения для нее.

Прошло пять месяцев после того, как в Великобритании попытались отравить экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Но администрация Дональда Трампа объявила, что вводит новые санкции против России за причастность к этой атаке. Объявление было сделано после того, как в США на этой неделе формально признали, что Россия применила яд под названием «Новичок», чтобы убить своего бывшего шпиона. Таким образом, Москва нарушила международный закон, пишет The Atlantic.

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Новые санкции, как сказала пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нюерт, заработают позже в этом месяце. Они ограничат экспорт товаров, остро необходимых для национальной безопасности России. Новые экономические ограничения будут касаться торговых проектов на сотни миллионов долларов, но они уже обвалили российский рубль до самого низкого уровня за два года.

Впрочем, издание напоминает, что на самом деле США уже второй раз наказывает Россию за отравление Скрипаля. Сразу после скандального покушения Вашингтон выдворил 60 российских дипломатов, а также закрыл консульство в Сиэтле. Почему же Москву решили второй раз наказать за одно и то же преступление?

Все дело в американском законодательстве. Акт о контроле химического и биологического оружия от 1991 года обязывает Вашингтон в течение 60 дней накладывать санкции на любое иностранное государство, которое применило такие виды вооружения. Депутат от Республиканской партии Эд Ройс написал письмо Трампу, в котором отметил, что администрация просрочила исполнение этой нормы американского закона более чем на месяц.

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В России раскритиковали новые санкции, назвав их «театром абсурда». Однако, эксперты считают, что это далеко не последние ограничения, которые США вводят против Москвы. Американское правительство объявило, что если российская сторона в течение следующих трех месяцев не докажет, что она больше не использует химическое оружие, то будут введены дополнительные еще более жесткие санкции, которые будут включать дополнительное эмбарго в сфере торговли и сокращение дипломатических контактов между двумя странами.

Однако Москва вряд ли прислушается к этим угрозам и выполнит условия, чтобы избежать дополнительного наказания.

«Российские возражения продолжатся. В этом даже нет сомнений. Поэтому, честно говоря, введение новых санкций – это лишь вопрос времени», - сказал эксперт по вопросам России и Евразии в Chatham House Аллен Дункан.