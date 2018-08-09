Экс-посол США в России: ошибки Америки не оправдывают вторжение Кремля в Украину

Макфол признал, что Вашингтон тоже наломал дров, но это не оправдывает преступления Москвы.

Когда Россию критикуют за военное вторжение в Украину и оккупацию части ее территории, в Кремле любят указать пальцем на США. Мол, они тоже вторгались, куда не надо. И эта критика ошибочного поведения Вашингтона вполне справедлива.

Об этом сказал экс-посол США в РФ Майкл Макфол во время интервью в эфире The Daily Show with Trevor Noah.

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Бывший американский дипломат вспомнил о том, как его страна добилась свержения правительства Ирана в 1953-м году, а позже вторглась в Сербию. По его словам, все это было неправильно.

«Но моя мама учила меня: две ошибки не складываются во что-то правильное. И то, что кто-то был против войны в Сербии в 1999 году, не дает ему право аннексировать Крым. Знаете, если в мой дом ворвались, это не дает право соседу проникнуть туда снова», - подчеркнул бывший посол.

Смотрите эпизод с интервью Майкла Макфола в The Daily Show with Trevor Noah с переводом УНИАН украинский язык.