Washington Post: Италия наконец взялась за своих боевиков, которые воюют против Украины

Если итальянцы-террористы «Исламского государства» пугают Рим, то граждане, которые воевали на стороне России в Донбассе, почему-то не вызывали до этого времени беспокойства.

Много внимания уделялось выходцам из Западной Европы, которые присоединились к террористам «Исламского государства» на Ближнем Востоке, а также усилиям европейских стран, нацеленным остановить их. Но что делать с теми, кто поехал воевать против Украины на стороне России?

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что в Италии уже давно ни для кого не секрет, что правые радикалы с паспортом страны участвуют в войне на Донбассе, которая длится с 2014 года. Впрочем, итальянская власть не демонстрировала заинтересованности в том, чтобы их остановить.

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Но ситуация неожиданно изменилась на прошлой неделе, когда прокуроры в городе Генуя приказали арестовать шестерых мужчин за то, что они воевали на стороне России против Украины, а также вербовали других пойти по их стопам. Эти аресты стали первым случаем, когда итальянская власть хоть кого-то обвинила в участии в боях на Востоке Украины. Хотя трое мужчин все же сбежали. Эти же прокуроры обвинили еще 15 людей в том, что они вербовали итальянцев присоединиться к российским боевикам.

«Интересно то, что активность некоторых из них в Украине всем давно уже была ивестна», - сказал научный сотрудник Итальянского института международных политических исследований Франческо Мароне.

Один из беглецов – Андреа Палмери. Он был лидером праворадикальной группы хулиганов Bulldog Lucca и выступал на итальянском телеканале, рассказывая о войне в Украине. Другой – Габриэль Каругати – сын политика из правой партии «Лига», которая входит в нынешнюю правящую коалицию в Италии. Отец-политик открыто хвалил сына за то, что он решил воевать против Украины.

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Генуэзская полиция ведет расследование против сети правых радикалов в городе с 2016 года. Но арестов не было. Они, очевидно, появились именно сейчас из-за жалоб Украины. В апреле депутаты Верховной Рады составили список из 25 итальянцев, которые воюют на стороне России. Власти Генуи провели расследование и аресты совместно с подразделением полиции по борьбе против организованной преступности и терроризма. Впрочем, никто из правительства Италии пока не прокомментировал аресты.

Мароне пояснил изданию, что все выходцы из Италии, которые воюют в иностранных войнах, делятся на три группы: те, кто присоединился к исламистам в Сирии и Ливии, те, кто вступил в курдские боевые группы в Сирии и те, кто поехал на войну в Украину.

Италия в 2015 году приняла закон против таких «добровольцев». Но он касается только молодежи, которая вступает в ряды террористов «Исламского государства» и других исламистских групп. Тех, кто едет воевать против Украины, он обходит. Ведь итальянское государство считает их наемниками, а не террористами.

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«У власти разный подход к этим трем группам. Возвращение боевиков «Исламского государства» домой рассматривается как угроза, потому что они принадлежат к организации, которая устраивает теракты в Европе. Те же боевики, которые воевали на стороне курдов, могут рассчитывать на поблажку, так же как и те, кто воевал в Украине», - пояснил Мароне.

Он подчеркивает, что правые радикалы, которые возвращаются с Донбасса, все равно представляют угрозу для Италии, потому что они имеют связи с преступными группами на итальянской территории.

«Они рассматриваются как угроза не потому, что они могут устроить теракты или восстание в Италии, а потому что они люди, склонные к насилию, которые научились пользоваться оружием», - пояснил эксперт.