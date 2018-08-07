Названа причина драки с участием звезды фильма "Такси" в Москве
15:56, 07 августа 2018Мир
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Актер Сами Насери и другой посетитель заведения не поделили микрофон для караоке.
Насери получил черепно-мозговую травму / фото instagram.com/samy_naceri_officiel
Названа причина драки с участием французского актера, звезды фильмов "Такси" Сами Насери в московском караоке-баре Voice.
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Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей" со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что конфликт начался из-за микрофона для караоке, который не поделил Насери и посетитель заведения.
Ранее сообщалось, что в результате потасовки Насери получил черепно-мозговую травму.
Напомним, что Сами Насери поучаствует в съемках фильма в оккупированном Крыму. По словам звезды "Такси", съемки будут проходить в российском Ростове и на территории Крымского полуострова.
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