Землетрясение в Индонезии: число погибших возросло до 142

Количество жертв может возрасти, поскольку спасатели пока не достигли определенных районов.

По меньшей мере 142 человека погибли в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии 5 августа.

Об этом сообщают местные власти, передает "Радио Свобода". Представитель индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий 6 августа заявил, что землетрясение вызвало «масштабный» ущерб на севере острова. По его словам, количество жертв может возрасти, поскольку спасатели пока не достигли определенных районов.

Читайте такжеИз района вулкана в Индонезии спасли более 500 туристов

Спикер добавил, что многие повреждении зданий в городе Матарам, там в нескольких районах пропал свет.

Вечером 5 августа на острове произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла.

Толчки были настолько мощными, что их испытывали на соседнем острове Бали, где, по данным спасателей, погибли два человека.

Это землетрясение стало уже вторым за последнюю неделю на острове Ломбок.