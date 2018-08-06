СМИ: в Сирии подорвали руководителя центра по разработке химоружия

По информации издания, это произошло 4 августа вечером возле города Масьяфа в провинции Хама.

В Сирии взорвали машину с Азизом Асбером, который возглавлял центр по разработке химического оружия для режима Башара Асада.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на газету сирийского правительства al-Watan.

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По информации издания, это произошло 4 августа вечером возле города Масьяфа в провинции Хама.

Отмечается, что ответственность за убийство взяла на себя сирийская организация, связанная с повстанцами Союза исламистских террористических бригад "Тахрир аль-Шама", которые воюют против войск Асада.