Президент Сербии сравнил Хорватию с Гитлером

"Гитлер хотел мир без евреев, Хорватия без сербов. В обоих случаях были призывы окончательного решения", – заявил Вучич.

Президент Сербии Александар Вучич сравнил Хорватию с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером во время высылки более 200 тысяч сербов в конце хорватской войны 1991-1995 годов за независимость.

Об этом сообщает "Радио Свобода". «Гитлер хотел мир без евреев, Хорватия без сербов. В обоих случаях были призывы окончательного решения», – заявил Вучич во время чествования памяти погибших в ходе хорватской военной операции «Буря».

В Загребе пока не комментировали словам Вучича.

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Хорватия вышла из состава бывшей Югославии в 1991 году и противостояла поддерживаемым Белградом хорватским сербам в течение четырех лет, чтобы установить суверенитет. В результате операции «Буря» в августе 1995 года Хорватия установила контроль над захваченными сербскими повстанцами территориями.

Дискуссионным остается количество людей, в частности гражданских, погибших во время операции. Разные источники называют от сотен до тысяч убитых.

Отношения между Сербией и Хорватией, которая является членом ЕС и НАТО, остаются напряженными.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не признала аннексию Крыма, потому что это бы означало поддержку независимости Косово.