В результате крушения самолета в США погибли шесть человек

02:55, 05 августа 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Самолет Extra EA400 разбился сразу после вылета из аэропорта города Понка. После крушения самолет сгорел.

В полиции сообщили, что выживших в результате крушения нет, однако не сообщили, сколько пассажиров находилось на борту в момент крушения. Самолет рассчитан на шесть пассажиров.

Федеральное управление гражданской авиации США и Совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента.

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