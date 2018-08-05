В результате крушения самолета в США погибли шесть человек

Самолет Extra EA400 разбился сразу после вылета из аэропорта города Понка. После крушения самолет сгорел.

В результате крушения легкомоторного самолета на севере американского штата Оклахома погибли около шести человек, сообщает Fox News.

Самолет Extra EA400 разбился сразу после вылета из аэропорта города Понка. После крушения самолет сгорел.

В полиции сообщили, что выживших в результате крушения нет, однако не сообщили, сколько пассажиров находилось на борту в момент крушения. Самолет рассчитан на шесть пассажиров.

Федеральное управление гражданской авиации США и Совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента.