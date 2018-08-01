Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились - СМИ

Официального подтверждения о браке пока нет.

Поп-звезда Джастин Бибер и американская модель Хейли Болдуин, вероятно, стали мужем и женой.

На днях пару вновь заметили на прогулке в Нью-Йорке, передает cosmopolitan.

Внимательные поклонники обратили внимание, что Хейли была без помолвочного кольца, поскольку на его месте было уже якобы обручальное.

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Официального подтверждения о браке пока нет, однако по сообщению инсайдеров из окружения Джастина изданию Life&Style, свадьбу певец планировал сыграть уже 29 июля.

Как стало известно изданию, 29 июля Хейли и Джастин были замечены на встрече с пастором, и тогда помолвочное кольцо было еще на месте.

Но у Джастина обручального кольца на безымянном пальце сейчас нет, так что точно ничего сказать нельзя.

Ранее УНИАН сообщал, что поп-звезда Джастин Бибер обручился с американской моделью и телеведущей Хейли Болдуин. В начале июля в одном из ресторанов на Багамских островах Бибер сделал Хейли предложение.