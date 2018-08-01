Мила Кунис вспомнила, как начинался их роман с мужем: "Мы просто переспали"

Традиционной романтики (цветов, конфет и кинотеатров) у звезд не было, однако на начальной стадии Мила Кунис не хотела продолжения.

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис, которая рассказала о реакции мамы на ее отношения с Кутчером, вспомнила, как начинался их роман с Эштоном Кутчером.

Ни для кого не секрет, что актеры работали в совместном проекте "Шоу 70-х". Тогда Миле было 14, а Эштону – 20 лет, говорится в "Завтраке с 1+1", пишет ТСН.

По сценарию, молодые люди играли влюбленных и, конечно, целовались. Но, по словам Милы, тогда их отношения были исключительно платоническими.

"Да, в шоу мы целовались, но между нами не было никаких чувств. В эту историю никто не верит, но это правда. Между нами ничего не было", - заверила Мила.

Читайте такжеВизит голливудских звезд: в Черновцах побывали Мила Кунис и Эштон Кутчер (фоторепортаж)

Однако теперь, когда Кунис и Кутчер счастливы в браке и воспитывают сына и дочь, Мила жалеет, что чувства не вспыхнули два десятка лет назад.

А вот история их настоящей любви началась гораздо позже: на одной из церемоний Мила увидела красивого парня, который стоял спиной к ней. Тогда актриса подумала: "Какой горячий мужчина".

Ну а когда Эштон оглянулся, Мила не могла отвести взгляд и подумала, что знает Кутчера немало лет и только теперь разглядела в нем страстного парня.

Еще одной абсолютной откровенностью Кунис стали воспоминания о начале романа с Кутчером. Следовательно, их взрослые отношения начались с постели.

"Удивительным было то, что я засмотрелась на парня, которого знала всю жизнь. В итоге мы просто переспали с Эштоном. В общем, все получилось, как в фильме "Секс по дружбе", где я снялась. А Эштон снялся в похожей картине - "Больше чем секс". Мы повторили в жизни истории из наших фильмов", - призналась актриса.

Традиционной романтики - цветов, конфет и кинотеатров - у звезд не было. Правда, на начальной стадии Мила не хотела продолжения, но Эштон настоял и пригласил ее переехать к нему.