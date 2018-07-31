Bloomberg: Эстония готовится дать «по зубам» России в киберпространстве

Страна, чья армия в разы меньше российской, наращивает преимущество в методах электронной войны.

Маленькая восточноевропейская страна Эстония была первой жертвой кибервойны России. Но она очень скоро сможет нанести удар в ответ.

Как пишет Bloomberg, повторяя за большими странами-участницами НАТО, эстонская армия создала свое собственное подразделение киберсил для отражения атак в виртуальном мире, количество которых ежегодно растет на 20%. Но кроме оборонительных стратегий команда из 300 военных также разрабатывает наступательные возможности Эстонии в виртуальном мире. Хотя в мирное время Таллинн не собирается их применять.

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«Чтобы подготовиться к обороне, нужно хорошо знать, как атаковать», - сказал полковник Андрес Хаирк, который командует киберподразделением вооруженных сил Эстонии.

«Когда появляется реальная потребность из-за вооруженного конфликта или войны, тогда эти возможности, разработанные для проверки наших систем, могут быть нацелены против потенциального врага», - пояснил он.

Издание отмечает, что армия России в 150 раз больше, чем эстонская. Однако, Таллинн имеет значительное преимущество в киберпространстве. Bloomberg напоминает о том, что балтийская страна стала важным технологическим узлом в мире. Кроме того, на ее территории размещен центр киберобороны НАТО. Также Эстония провела первые антихакерские учения для министров обороны стран Евросоюза в прошлом году.

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Таллин на собственном опыте знает, какой вред могут нанести кибератаки. В 2007 году в Эстонии из-за российского электронного наступления была остановлена работа правительства, банков и СМИ. Все это произошло на фоне спора с Кремлем из-за решения эстонских властей перенести мемориал Второй мировой войны в своей столице. Через 9 лет после того хакеры, у которых были связи с военной разведкой России, были обвинению в организации атаки против крупнейшего производителя сланцевой нефти в Эстонии.