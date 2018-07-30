В Британии разрешили без решения суда отключать людей от системы жизнеобеспечения - СМИ

Согласно решению суда, отсоединить человека от аппарата жизнеобеспечения можно с согласия врачей и родственников.

Верховный суд Великобритании разрешил без решения суда отключать от систем жизнеобеспечения людей, находящихся в вегетативном состоянии.

Как сообщает Радио Свобода, согласно решению суда, отсоединить человека от аппарата жизнеобеспечения можно с согласия врачей и родственников.

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Верховный суд Великобритании считает, что эти изменения не нарушают Европейскую конвенцию по правам человека.

В апреле в Великобритании умер Альфе Эванс. За несколько дней до этого врачи выключили аппарат искусственного дыхания, поддерживавший жизнь двухлетнего мальчика, который страдал от поражения мозга.

Альфе Эванс находился в полукоматозном состоянии более года, но его родители отказывались признать, что его болезнь неизлечима. Конфликт родителей с врачами привлек внимание общественности, когда родители Альфе подали иск в суд, оспаривая решение консилиума об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения. Врачи пришли к выводу, что вылечить мальчика невозможно.