В РФ умер звезда сериала "Дальнобойщики"

15:50, 30 июля 2018
Мир
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Умер актёр Сергей Шеховцов / скриншот

«У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актера Сергея Шеховцова», — рассказали в театре.

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Представители театра напомнили, что Шеховцов пришел «Современнике-2» сразу после окончания Школы-студии МХАТ и после долгие годы сотрудничал с учреждением культуры. «Каждая его роль в наших спектаклях была очень заметна и невероятно важна. Достаточно вспомнить две последние роли в спектаклях «ГенАцид. Деревенский анекдот» и «Не становись чужим»», — говорится в сообщении.

Известно, что Сергей Шеховцов умер, гуляя со своей собакой. У него остались жена Мария и сыновья Алексей и Егор.

О дате и времени прощания будет известно позже.

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Теги: #актер#сериал