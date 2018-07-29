В Сербии застрелили адвоката, который защищал экс-президента Милошевича в Гаагском трибунале
В Белграде убили сербского адвоката, который защищал бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале.
Драгослав Огнянович был застрелен на пороге собственного дома, сообщает "112" со ссылкой на B92.
В результате покушения был ранен его 26-летний сын.
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Неизвестные застрелили 57-летнего адвоката после того, как он подошел ко входной двери своего дома на улице Антифашистской борьбы, говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что среди его клиентов были самые известные криминальные авторитеты страны, в том числе, Лука Бойович, обвиняемый в контроле за наркотрафиком. Авторы публикации напоминают, что недавно были убиты несколько друзей авторитета, и его адвокат мог стать следующей жертвой криминальных разборок.
Напомним, Огнянович входил в группу адвокатов, защищавших интересы бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Однако в 2002 году экс-президент был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности, и спустя четыре года умер в гаагской тюрьме от сердечного приступа в возрасте 64 лет.