В Египте к смертной казни приговорили 75 человек

Суд в Каире вынес смертные приговоры лидерам движения "Братья-мусульмане" и сторонникам экс-президента Египта за организацию протестов 2013 года.

Уголовный суд в Каире в субботу, 28 июля, приговорил к смертной казни 75 человек, в том числе лидеров запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане" и сторонников бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.

Об этом пишет DW.

Дело касается 739 обвиняемых, которым вменяют убийства и незаконные протестные акции. Решение суда является предварительным и должно быть утверждено религиозной властью страны. Окончательные вердикты будут вынесены 8 сентября.

Читайте такжеВ Каире возле аэропорта произошел взрыв (видео)

Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси считают первым президентом страны, который был избран демократическим путем в 2012 году после свержения режима Хосни Мубарака в результате так называемой "арабской весны".

Он пробыл на должности всего год, после чего был отстранен от власти в результате военного путча. Позже на двух судебных процессах Мурси приговорили к всего 45 годам заключения и смертной казни. Впрочем, последний приговор был отменен в конце 2016 года.

Движение "Братья-мусульмане" после свержения Мурси запретили, а свыше 1400 сторонников экс-президента - казнили. Еще более 40 тысяч сторонников Мурси, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, посадили в тюрьму. В ООН массовые смертные приговоры назвали "беспрецедентными в новейшей истории". А нынешнему правителю Египта Абделю Фаттаху аль-Сиси правозащитники вменяют проведение еще более репрессивной политики, чем во времена Мубарака.