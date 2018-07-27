В Греции подозревают, что причиной масштабных лесных пожаров был поджог

Около 60 человек по-прежнему находятся в больнице, 11 - в реанимации. Еще десятки пропали без вести.

У властей Греции есть "серьезные доказательства" того, что пожар, в результате которого погибли более 80 человек неподалеку от Афин, начался в результате поджога.

Об этом сообщил министр гражданской защиты Греции Никос Тоскас, передает BBC.

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Больше всего погибших обнаружено в Мати - деревне, расположенной в 40 км к северо-востоку от Афин. Деревня была отрезана от дорог стеной огня; те, кто пытался выехать из зоны бедствия, сгорели в машинах, те, кто остался, были настигнуты огнем у себя дома.

Тоскас сообщил, что другой пожар, который вспыхнул вблизи Афин несколькими часами ранее, но не повлек за собой жертв, был начат умышленно. При этом ранее сообщалось, что пожары усугублялись сильным ветром до 33 м/с.

Он добавил, что "климатические условия" в районах, пострадавших от пожаров, являются "экстремальными из-за изменения климата".

Также сообщается, что около 60 человек по-прежнему находятся в больнице, 11 - в реанимации. Еще десятки пропали без вести.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в Греции объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.