Макрон выступил против большого торгового соглашения между США и ЕС

По словам Макрона, страны ЕС и Франция в частности никогда не хотели торговой войны с США.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил протест против большого торгового диалога США и Европейского союза (ЕС), так как он проходит в неподходящем контексте. Слова французского лидера приводит телеканал Euronews.

По словам Макрона, страны ЕС и Франция в частности никогда не хотели торговой войны с США. По его мнению, любой диалог должен основываться на сбалансированных отношениях, но не «угрозах».

«Я не поддерживаю начало большого торгового диалога, поскольку это не позволяет контекст», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что в торговом соглашении должно обсуждаться сельское хозяйство, так как ни один европейский стандарт в области окружающей среды и здоровья не должен быть нарушен. По словам Макрона, власти ЕС не могут предлагать своим промышленникам и работникам сельского хозяйства «ориентироваться на новую производственную модель», которая «уважает» окружающую среду, но при этом заключать соглашения со странами, для которых данные условия не важны.