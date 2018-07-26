На Аллее славы в Голливуде снова разбили звезду Трампа (фото, видео)

11:14, 26 июля 2018
Мир
96 0
В Голливуде разбили звезду Трампа Аллее славы / фото twitter.com/TheRyanParker

Как сообщает The Hollywood Reporter, звезда была не просто повреждена, а полностью разрушена.

По словам свидетелей, инцидент произошел около 3.30 ночи по местному времени. Злоумышленник достал из футляра для гитары кирку и разбил памятный знак. После чего сам позвонил в полицию и скрылся.

Злоумышленника задержали около 10.30. Им оказался 24-летний Остин Микел Клей. Его арестовали за вандализм с возможностью выйти под залог в 20 тысяч долларов.

Мотивы злоумышленника пока не известны.

Сообщается, что аналогичный инцидент уже случался в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, в мае на кладбище на юго-западе штата Иллинойс вандалы пометили свастикой 150-200 могил евреев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Дональд Трамп