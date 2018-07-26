На Аллее славы в Голливуде снова разбили звезду Трампа (фото, видео)

Злоумышленник сам позвонил в полицию, а потом убежал.

На Аллее славы в Голливуде снова разбили именную звезду американского президента Дональда Трампа.

Как сообщает The Hollywood Reporter, звезда была не просто повреждена, а полностью разрушена.

По словам свидетелей, инцидент произошел около 3.30 ночи по местному времени. Злоумышленник достал из футляра для гитары кирку и разбил памятный знак. После чего сам позвонил в полицию и скрылся.

Злоумышленника задержали около 10.30. Им оказался 24-летний Остин Микел Клей. Его арестовали за вандализм с возможностью выйти под залог в 20 тысяч долларов.

Мотивы злоумышленника пока не известны.

Сообщается, что аналогичный инцидент уже случался в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, в мае на кладбище на юго-западе штата Иллинойс вандалы пометили свастикой 150-200 могил евреев.