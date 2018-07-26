На Аллее славы в Голливуде снова разбили звезду Трампа (фото, видео)
11:14, 26 июля 2018Мир
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Злоумышленник сам позвонил в полицию, а потом убежал.
В Голливуде разбили звезду Трампа Аллее славы / фото twitter.com/TheRyanParker
На Аллее славы в Голливуде снова разбили именную звезду американского президента Дональда Трампа.
Как сообщает The Hollywood Reporter, звезда была не просто повреждена, а полностью разрушена.
По словам свидетелей, инцидент произошел около 3.30 ночи по местному времени. Злоумышленник достал из футляра для гитары кирку и разбил памятный знак. После чего сам позвонил в полицию и скрылся.
Злоумышленника задержали около 10.30. Им оказался 24-летний Остин Микел Клей. Его арестовали за вандализм с возможностью выйти под залог в 20 тысяч долларов.
Мотивы злоумышленника пока не известны.
Сообщается, что аналогичный инцидент уже случался в 2016 году.
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