В Стамбуле из-за ливней рухнул жилой дом (видео)

05:27, 26 июля 2018
Мир
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Посодействовали обвалу и строительные работы, что проводили неподалеку.  Сначала упала стена с креплениями, что поддерживала здание, а затем и весь дом.

К счастью, жильцов успели вовремя эвакуировать, поэтому люди во время бедствия не пострадали.

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Теги: #Стамбул#обрушение дома#ливни