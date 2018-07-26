В Стамбуле из-за ливней рухнул жилой дом (видео)

В крупнейшем городе Турции рухнул жилой дом из-за непогоды.

В европейской части Стамбула рухнул жилой дом. Сильные ливни подмыли землю под фундаментом 4-этажки.

Посодействовали обвалу и строительные работы, что проводили неподалеку. Сначала упала стена с креплениями, что поддерживала здание, а затем и весь дом.

К счастью, жильцов успели вовремя эвакуировать, поэтому люди во время бедствия не пострадали.