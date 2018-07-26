В Стамбуле из-за ливней рухнул жилой дом (видео)
05:27, 26 июля 2018Мир
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В крупнейшем городе Турции рухнул жилой дом из-за непогоды.
В европейской части Стамбула рухнул жилой дом. Сильные ливни подмыли землю под фундаментом 4-этажки.
Посодействовали обвалу и строительные работы, что проводили неподалеку. Сначала упала стена с креплениями, что поддерживала здание, а затем и весь дом.
К счастью, жильцов успели вовремя эвакуировать, поэтому люди во время бедствия не пострадали.
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