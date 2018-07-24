СМИ рассказали о гибели летчика из сбитого Израилем сирийского самолета
Пилот самолета сирийских ВВС, сбитого Израилем ранее сегодня, погиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к сирийскому правительству.
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О гибели пилота также сообщает новостной портал Al Masdar со ссылкой на сирийский военный источник. Портал также приводит имя погибшего пилота: по словам собеседника новостного издания, погибшим летчиком был полковник сирийских ВВС Омран Мураи, пишет РБК.
Официально о судьбе пилота Дамаск пока не сообщал.
Армия обороны Израиля выпустила две ракеты Patriot по самолету семейства «Сухой», принадлежавшему сирийским ВВС, днем 24 июля.
По данным Тель-Авива, самолет пересек границу воздушного пространства Израиля и пролетел в нем порядка 1 мили (1,6 км) в районе спорных Голанских высот. Точную модель самолета военные не назвали, он упал на территории Сирии в южной части Голанских высот.