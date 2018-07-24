СМИ рассказали о гибели летчика из сбитого Израилем сирийского самолета

22:55, 24 июля 2018
Мир
592 0
Иллюстрация / REUTERS

Пилот самолета сирийских ВВС, сбитого Израилем ранее сегодня, погиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к сирийскому правительству.

Читайте такжеИзраиль отверг предложение России по Сирии

О гибели пилота также сообщает новостной портал Al Masdar со ссылкой на сирийский военный источник. Портал также приводит имя погибшего пилота: по словам собеседника новостного издания, погибшим летчиком был полковник сирийских ВВС Омран Мураи, пишет РБК.

Официально о судьбе пилота Дамаск пока не сообщал.

​Армия обороны Израиля выпустила две ракеты Patriot по самолету семейства «Сухой», принадлежавшему сирийским ВВС, днем 24 июля.

По данным Тель-Авива, самолет пересек границу воздушного пространства Израиля и пролетел в нем порядка 1 мили (1,6 км) в районе спорных Голанских высот. Точную модель самолета военные не назвали, он упал на территории Сирии в южной части Голанских высот.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Сирия#Израиль