СМИ рассказали о гибели летчика из сбитого Израилем сирийского самолета

​Армия обороны Израиля выпустила две ракеты Patriot по самолету семейства «Сухой», принадлежавшему сирийским ВВС, днем 24 июля.

Пилот самолета сирийских ВВС, сбитого Израилем ранее сегодня, погиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к сирийскому правительству.

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О гибели пилота также сообщает новостной портал Al Masdar со ссылкой на сирийский военный источник. Портал также приводит имя погибшего пилота: по словам собеседника новостного издания, погибшим летчиком был полковник сирийских ВВС Омран Мураи, пишет РБК.

Официально о судьбе пилота Дамаск пока не сообщал.

​Армия обороны Израиля выпустила две ракеты Patriot по самолету семейства «Сухой», принадлежавшему сирийским ВВС, днем 24 июля.

По данным Тель-Авива, самолет пересек границу воздушного пространства Израиля и пролетел в нем порядка 1 мили (1,6 км) в районе спорных Голанских высот. Точную модель самолета военные не назвали, он упал на территории Сирии в южной части Голанских высот.