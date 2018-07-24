Financial Times: Премьера Британии предостерегали ни в коем случае не принимать Россию в ЕС

Бывшего главу британского правительства предупреждали, что Москва будет доминировать над Европой, если ее примут.

Бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор во времена своей работы поддерживал идею предоставления России членства в Европейском сообществе, которое впоследствии стало Евросоюзом. Однако, британские дипломаты посоветовали ему молчать о своих взглядах и умерить стратегический оптимизм, который появился после падения Берлинской стены.

Об этом пишет Financial Times. В 1992 году Мейджор публично призвал Европейское сообщество «расширить свою интеграцию» и предоставить членство странам в Скандинавии, Восточной Европе, а также России. Он подчеркивал, что членство России в организации «окончательно развеет» угрозу ядерной войны. Но рассекреченные документы британского правительства свидетельствуют о том, что чиновники королевства умерили энтузиазм премьер-министра.

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Одна из записок министерства иностранных дел Великобритании говорит: «Как ядерная сила Россия будет доминировать в Европейском сообществе. Как развивающаяся страна, она потянет организацию вниз».

Британский дипломат Стивен Уолл написал в специальной правительственной записке: «Премьер-министр, это вежливая просьба: не говорите о членстве России в Европейском сообществе! Лучше говорить о развитии отношений между СНГ и Европейским сообществом и не исключать любые варианты на этом уровне».

Еще в 1989 году Великобритания скептически относилась к расширению Европейского сообщества, которое было предшественником Евросоюза. Будучи министром иностранных дел в те времена, Мейджор считал «непривлекательной» идею о расширении блока, даже когда речь шла о членстве Австрии с ее нейтралитетом и связями с Германией. Когда Мейджор стал премьером, его министр иностранных дел Дуглас Хард указывал на то, что восточные европейцы начнут мигрировать в более богатые страны Запада. И Великобритания будет одним из их главных направлений. Но за три года Лондон почему-то резко изменил свою точку зрения и начал призывать включить в союз Болгарию и Румынию.

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В феврале 1992 году Хард во время ужина с президентом Еврокомиссии Жаком Делором призвал подать более поощрительный сигнал странам в Центральной и Восточной Европе и даже сказать о четкой перспективе членства, как только они достигнут необходимого политического и экономического развития. В свою очередь, Делор сказал, что расширение союза не должно рассматриваться как единственный возможный вариант отношений с этими странами. При этом он добавил, что можно создать торговую группу, у которой будут тесные связи с Европейским сообществом. Делор отметил, что не представляет европейское объединение, членами которого было бы больше 35 стран. Сегодня в Евросоюзе участвуют 28 стран включая Британию, а еще 7 стран имеют статус кандидатов.