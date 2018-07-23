Главного подозреваемого в деле об отравлении «Новичком» ищут по фото

В покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаляи его дочь Юлию в британском городе Солсбери подозревают группу из четырех человек, в том числе женщину.

Детективы начали искать главного подозреваемого в деле об отравлении «Новичком» по фотографии, сообщает Daily Mail. По данным издания, следователи предъявляют «ключевым свидетелям» дела фотографию подозреваемого, а также опрашивают их о передвижениях «загадочной женщины». Отмечается, что в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаляи его дочь Юлию в британском городе Солсбери подозревают группу из четырех человек, в том числе женщину. Следы «Новичка» ищут в общественных туалетах, установленных в парке «Сады королевы Елизаветы».

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