Главного подозреваемого в деле об отравлении «Новичком» ищут по фото
03:10, 23 июля 2018Мир
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В покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаляи его дочь Юлию в британском городе Солсбери подозревают группу из четырех человек, в том числе женщину.
Иллюстрация / REUTERS
Детективы начали искать главного подозреваемого в деле об отравлении «Новичком» по фотографии, сообщает Daily Mail.
По данным издания, следователи предъявляют «ключевым свидетелям» дела фотографию подозреваемого, а также опрашивают их о передвижениях «загадочной женщины».
Отмечается, что в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаляи его дочь Юлию в британском городе Солсбери подозревают группу из четырех человек, в том числе женщину.
Следы «Новичка» ищут в общественных туалетах, установленных в парке «Сады королевы Елизаветы».
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