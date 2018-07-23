Главного подозреваемого в деле об отравлении «Новичком» ищут по фото

03:10, 23 июля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

По данным издания, следователи предъявляют «ключевым свидетелям» дела фотографию подозреваемого, а также опрашивают их о передвижениях «загадочной женщины».

Отмечается, что в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаляи его дочь Юлию в британском городе Солсбери подозревают группу из четырех человек, в том числе женщину.

Следы «Новичка» ищут в общественных туалетах, установленных в парке «Сады королевы Елизаветы».

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Теги: #отравление Скрипаля#газ Новичок