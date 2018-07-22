Израиль эвакуировал из Сирии членов гуманитарной организации "Белые каски" и их семьи

Речь идет почти о 800 спасенных сотрудниках организации.

Израильские военные провели операцию по эвакуации нескольких сотен работников сирийской гуманитарной организации Syria Civil Defense - "Сирийская гражданская оборона" - более известной как "Белые каски" из юго-западных регионов Сирии.

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Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, передает DW.

По данным гуманитарных организаций, в результате сброса бочковой бомбы с химикатами в Восточной Гуте погибли до 150 человек. США хотят привлечь к ответственности РФ как союзницу президента Сирии Башара Асада, если эти сообщения подтвердятся.

По данным израильских военных, была серьезная угроза жизни и здоровью работникам сирийской организации, поэтому их переправили сначала в Израиль, а затем в одну из соседних стран. Приказ о проведении эвакуации отдало правительство Израиля. О спасении членов "Белых касок" просили США и ряд европейских стран, отмечается в сообщении израильской армии.

Речь идет почти о 800 спасенных работниках организации "Белые каски".

Правительство Иордании дало разрешение на перевозку эвакуированных членов "Белых касок" и их семей по территории страны. Ожидается, что в течение трех месяцев их должны принять Германия, Великобритания и Канада.

Эвакуацию работников "Белых касок" провели после того, как правительственные силы Асада при поддержке Ирана и России захватили контроль над Южной Сирией.

Как известно, именно "Белые каски" сообщали о применении войсками Башара Асада химического оружия во время войны в Сирии. Организация "Белые каски" работала только в тех районах, которые были под контролем умеренной сирийской оппозиции.