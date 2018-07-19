Власти Черногории ответили на слова Трампа об "очень агрессивном народе"

Трамп заявил, что черногорцы – сильный, "очень агрессивный народ", и выразил опасение, что новый член НАТО Черногория может втянуть альянс в новую войну.

Правительство Черногории заявляет, что страна разделяет демократические ценности и участвует в обеспечении мира и стабильности в Европе и мире.

Как передает Радио Свобода, так власти страны ответили на словесное нападение президента США Дональда Трампа, который назвал черногорцев «агрессивным народом» и высказывал опасения, что новый член НАТО Черногория может втянуть альянс в новую войну.

«Черногория – первой в Европе противодействовала фашизму, а сейчас как новый член НАТО и кандидат в члены ЕС делает свой вклад в мир и стабильность не только на Европейском континенте, но и в мире, вместе с американскими солдатами в Афганистане», – говорится в заявлении.

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Правительство Черногории также заявляет, что одновременно с построением дружеских отношений с другими странами, Черногория готова «смело защищать собственные национальные интересы».

«В современном мире неважно, насколько вы большой или малый, но то, каким образом вы цените ценности свободы, солидарности и демократии. Поэтому дружба и союз Черногории и США являются сильными и постоянными», – говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, записанном в Хельсинки и обнародованном 17 июля, заявил, что черногорцы – сильный, "очень агрессивный народ", и выразил опасение, что новый член НАТО Черногория может втянуть альянс в новую войну.

При этом Трамп признал, что, по уставу НАТО, альянс должен защищать Черногорию в случае нападения, потому что «все так устроено».