Штайнмайер: В украинском конфликте возможна разрядка

"Есть небольшие признаки того, что мы сможем достичь определенного успокоения в ближайшие дни и недели", - заявил Штайнмайер в понедельник, 8 декабря, в ходе визита в Тбилиси.

Такое впечатление у министра сложилось, по его словам, после последних разговоров с украинским и российским руководством в Киеве, Москве, Вене и Базеле, передает Deutsche Welle.

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При этом глава МИД ФРГ отметил, что предпосылкой для разрядки является элемент минских соглашений, а именно - договоренность о проведении демаркационной линии, за которую должны отступить бойцы, выведя тяжелое вооружение.

"Даже если это удастся, останется много работы", - цитирует Штайнмайера агентство AFP. Все задействованные в конфликте стороны должны внести вклад в выполнение соглашения, "чтобы не дать европейской системе безопасности полностью прийти в упадок и через некоторое время обновить ее", продолжил министр.