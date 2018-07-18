Трамп решил перекрасить свой борт №1 в триколор
13:54, 18 июля 2018Мир
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На президентский самолет нанесут красный, белый и голубой цвета.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп планирует перекрасить свой борт №1 в красный, белый и голубой цвета.
Об этом он рассказал в интервью CBS News.
"Борт №1 будет невероятным. Он будет лучшим в мире, и он будет красным, белым и голубым. Что я считаю уместным", - заявил Трамп.
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По его словам, обновление самолета займет длительное время, однако он надеется, что им будет пользоваться большое количество следующих президентов США.
Напомним, что на прошлой неделе борт №1 с президентом США совершил турне по Европе. Сначала Трамп посетил саммит НАТО в Брюсселе, провел встречу с руководством Великобритании в Лондоне, а оттуда вылетел на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.
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