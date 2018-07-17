Иран пожаловался на США в Международный суд ООН из-за санкций

Целью обращения является привлечение США к ответственности за "незаконное повторное введение односторонних санкций".

Иран обратился в Международный суд ООН в Гааге с жалобой на Соединенные Штаты, которые восстановили и ужесточили санкции в отношении Тегерана.

Иск был подан накануне, сообщило иранское министерство иностранных дел в вторник, 17 июля, передает dw.com.

По словам главы МИДа Мохаммада Джавада Зарифа, целью обращения является привлечение США к ответственности за "незаконное повторное введение односторонних санкций".

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"Иран привержен верховенству права, несмотря на проявляемое США неуважение к дипломатии и юридическим обязательствам", - написал Зариф днем ранее в микроблоге Twitter.

В начале мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана. Эти санкции могут отрицательно повлиять и на неамериканские компании, которые ведут бизнес в Иране.

Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе.