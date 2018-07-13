Трамп показал письмо от Ким Чен Ына и заявил о "значительном прогрессе" в отношениях между США и КНДР

В письме лидер КНДР высоко оценил Трампа за "энергичные и чрезвычайные усилия, предпринятые для улучшения отношений между двумя странами".

Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он высказывает веру в "новое будущее" между Северной Кореей и Соединенными Штатами и надежду на "практические действия".

Об этом пишет "Украинская правда" с ссылкой на Reuters.

"Я твердо верю, что сильная воля, искренние усилия и уникальное сближение с вашим Превосходительством, г-н Президент, направленные на открытие нового будущего между КНДР и США, несомненно, принесут плоды", - написал Ким Чен Ын.

Он надеется, что процесс между двумя сторонами приведет к "практическим действиям" в будущем, хотя он не предложил ничего конкретного и не сказал о возможной второй встрече с Трампом.

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Лидер КНДР высоко оценил Трампа за "энергичные и чрезвычайные усилия, предпринятые вашим Превосходительством, г-н Президент, для улучшения отношений между двумя странами и четкой имплементации совместного заявления", имея в виду документ, подписанный на саммите 12 июня, в котором лидеры договорились о денуклеаризации Корейского полуострова.

Говоря о письме Ким Чен Ына от 6 июля, Трамп не упомянул о какой-либо работе Северной Кореи в направлении денуклеаризации.

При этом в Twitter он назвал письмо "очень приятной запиской", заявив, что "достигнут большой прогресс".

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018

Через несколько часов после твита Трампа, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что КНДР предложила провести встречу с американской делегацией в воскресенье, чтобы обсудить репатриацию останков американских солдат, погибших в Корейской войне в 1950-53 гг.

Ранее Северная Корея после переговоров с делегацией во главе с госсекретарем США Майком Помпео заявила, что ее решимость отказаться от своих ядерных программ может пошатнуться.

КНДР обвинила американцев в том, что они настаивают на полной, прозрачной и необратимый денуклеаризации.

Стоит отметить, что письмо было составлено приблизительно в то же время, когда проходили переговоры с Помпео.