Newsweek: Польша стала для иммигрантов из Украины мачехой, с которой они не хотят оставаться

Богатая соседняя страна привлекает зарплатами, но отталкивает бюрократией и стереотипами о «глупом младшем брате».

Катя одна из немногих украинцев, которые решили пустить корни в Польше и начали здесь свое дело. 40-летняя женщина из Днепра потратила свои сбережения, чтобы открыть кофейню в Познани. Но редко, когда кто-то из 900 тысяч украинских иммигрантов идет на такой шаг, пишет польский журнал Newsweek.

По статистике, половина из них приезжают на 1-3 месяца, чтобы подзаработать. Каждый четвертый проводит в соседней стране до полугода. Собирают фрукты, убирают, строят и при этом экономят деньги. Украинцы тратят в Польше не более 500 злотых, а остальное отправляют домой. По подсчетам Польского национального банка, иммигранты перевели в Украину 3,1 миллиарда долларов за прошлый год. Для сравнения, вся польская программа помощи в воспитании детей «Семья 500+» в прошлом году обошлась Варшаве 6,6 миллионов долларов.

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Издание замечает, что было бы хорошо, если бы деньги украинских заробитчан оставались в стране. Для этого хватило бы поощрить их жить в Польше. Это бы принесло инвестиции на рынок недвижимости. К тому же, украинские иммигранты нужны в соседней стране, где не хватает рабочих рук. По подсчетам министерства развития Польши, в 2030 году на рынке труда будет не хватать около 4 миллионов работников.

Правительство обещало программу поддержки иммигрантов, но ее до сих пор нет. Зато украинцы, которые отваживаются поселиться в Польше, все чаще сталкиваются с бюрократическими препятствиями.

«Разрешения на временное проживание я добивался 11 месяцев. Знаете, на сколько мне его дали? На полгода», - сказал актер из Украины Юрий.

«Существует процедура, и чиновник решает твою судьбу. Здесь или пан, или пропал. Приходится постоянно находиться в процессе, который пугает. Ведомства завалены, разрешения на проживание приходится ждать месяцами», - рассказывает социолог и специалист по миграции в Польше Мирослава Керик.

Еще один контекст, в котором украинцы постоянно находятся на территории Польши – это мифы о «бедном родственнике» и «глупом младшем брате».

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«У знакомой, которая работает менеджером в крупной фирме в Польше, заболела мама. Она хорошо зарабатывает и решила не бороться с польской системой здравоохранения. Обратилась в частную клинику. Деньги солидные, но больница хорошая, палата на два человека. Соседка матери приглашает мою подругу в коридор и говорит: «Знаю, что ваша мама до сих пор очень больна, но если вы хотели бы поработать уборщицей, то я могу помочь», - рассказала Newsweek украинка, которая уже много лет живет в Польше.

Издание замечает, что у Варшавы еще есть шанс привлечь близких по языку и культуре украинских мигрантов. Но нужно поспешить. Эксперты обращают внимание на то, что волна иммиграции начнет спадать, как только Украина решит свои проблемы. И даже до того момента в Польше могут появиться конкуренты: Германия и Южная Европа.

«Странно, что Польша делает ставку на отчаявшихся людей из маленьких городков, которые работают физически и стремятся вывезти из страны побольше денег. Зато страна отталкивает потенциальных граждан, высококвалифицированных специалистов, которые бы стали налогоплательщиками. Все же видят, что их лучше было бы поощрить остаться», - сказали изданию в агентстве, которое занимается трудоустройством украинцев.