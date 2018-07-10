На замену Джонсону: Мэй назначила нового главу МИД Великобритании

МИД Великобритании возглавил министр здравоохранения Джереми Хант.

Джереми Хант сменил Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел Великобритании, сообщили в понедельник на Даунинг-Стрит.

В понедельник Джонсон подал в отставку, объяснив свое решение отсутствием поддержки своей позиции по Brexit.

"Королева была рада одобрить назначение достопочтенного Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел и по делам Содружества Наций", - говорится в сообщении Даунинг-стрит в твиттере.

Пост министра здравоохранения вместо Ханта занял Мэттью Хэнкок, ранее занимавший иные должности в правительстве Британии.

Хант является членом Консервативной партии, он был министром здравоохранения в первом и втором кабинете Дэвида Кэмерона. Эту же должность он до сих пор в кабинете Терезы Мэй. Кроме того, 2010 по 2012 годы Хант был министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании.

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Отец Ханта с 1985 по 1987 годы занимал должность командующего флотом британских ВМФ - одно из высших званий в британском ВМФ. В 2009 году Хант женился на китаянке Люсии Гуо, у них есть сын и две дочери.

Подобные решение чиновники приняли после утверждения нового плана выхода Великобритании из ЕС. Он был принят в пятницу после ожесточенных дебатов. План предусматривает "мягкий" вариант Brexit: создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров и сохранность таможенных стандартов союза на британских границах.

Противники этой стратегии, среди которых и экс-глава МИД Борис Джонсон, считают, что подобные условия поставят Лондон в зависимое положение по отношению к Евросоюзу и при этом лишат Великобританию возможности влиять на решения, принимаемые в Брюсселе.