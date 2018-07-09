Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили своего сына Луи (фото, видео)

Церемония состоялась в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон крестили своего сына — принца Луи Артура Чарльза Кембриджского.

Об этом сообщает «Би-би-си».

Церемония состоялась в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Обряд провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Молодого принца окунули в воду из реки Иордан в серебряной купели.

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На крестины принца Луи пришли также его брат, четырехлетний принц Джордж, и сестра, трехлетняя принцесса Шарлотта.

Королевская чета пригласила на таинство множество друзей и родственников, однако королева Елизавета II не смогла присутствовать из-за плотного графика.

Ранее сообщалось, что принц Гарри подарил племяннику на крестины книгу о Винни-Пухе за $10 тыс.