В Бразилии судья решил выпустить экс-президента из тюрьмы, но другой судья отменил решение

Лула да Силва был приговорен к 9,5 годам тюрьмы. Судья, работавший с ним, постановил освободить его, но другой судья отменил это решение.

Председатель Федерального регионального суда четвертого округа Бразилии Карлос Эдуарду Томпсон Флорес отменил решение об освобождении из тюрьмы экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, осужденного по делу о коррупции.

Как передает 112.ua, ранее апелляционный суд Бразилии в воскресенье, 8 июля, постановил освободить Лулу да Силву. Решение принял судья судья Рожериу Фаврету, который ранее работал в администрации Лулы да Сильвы. По его мнению, президента следует направить в тюрьму только после решений всех инстанций, в том числе и Федерального верховного суда.

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Другой судья - Жоао Жебран Нету отменил решение Фаврету и потребовал от полиции не освобождать политика. Фаврету в ответ издав документ, подтверждающий его решение об освобождении экс-президента.

Напомним, 12 июля 2017 года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года) был приговорен к 9,5 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. 24 января 2018 года он проиграл апелляцию по указанному делу в суде города Порту-Алегри. Кроме того, согласно решению суда, ему был увеличен срок заключения - с 9,5 до 12 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы из-за панамского досье.