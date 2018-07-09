В Италии умерла самая пожилая женщина Европы

02:24, 09 июля 2018
Мир
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Она родилась 30 мая 1902 года в коммуне Ла-Маддалена / фото ansa.it

Об этом сообщает местное агентство ANSA.

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Она родилась 30 мая 1902 года в коммуне Ла-Маддалена. Проджетто умерла в возрасте 116 лет и 37 дней. Женщина была второй старейшей в мире – после 117-летней японки Чийо Мияко.

Согласно данным Общества геронтологических исследований, которое базируется в США, теперь старейшей в Европе является итальянка Мария Джузеппа Робуччи-Наргисо. Сейчас ей 115 лет и 110 дней.

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