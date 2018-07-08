В США рухнул медицинский вертолет с критическим пациентом на борту (фото)
14:41, 08 июля 2018Мир
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В результате падения в городские больницы были доставлены, по меньшей мере, четыре человека, включая самого пациента.
В США упал медицинский вертолет / фото chicagotribune.com
В воскресенье, 8 июля, в США рухнул медицинский вертолет.
Об этом сообщает местное издание Chicago Tribune.
Происшествие произошло в городе Чикаго. Во время ЧП вертолет транспортировал пациента в критическом состоянии.
В результате падения в городские больницы были доставлены, по меньшей мере, четыре человека, включая самого пациента.
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Отмечается, что вертолет совершил аварийную посадку на траву рядом с трассой. На данный момент причины аварии выясняются.
"Я думаю, что пилот отлично справился с посадкой вертолета, который находился в аварийной ситуации", - отметила заместитель начальника районного управления пожарной службы Линда Тернер.
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