В США рухнул медицинский вертолет с критическим пациентом на борту (фото)

14:41, 08 июля 2018
Мир
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В США упал медицинский вертолет / фото chicagotribune.com

Об этом сообщает местное издание Chicago Tribune.

Происшествие произошло в городе Чикаго. Во время ЧП вертолет транспортировал пациента в критическом состоянии.

В результате падения в городские больницы были доставлены, по меньшей мере, четыре человека, включая самого пациента.

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Отмечается, что вертолет совершил аварийную посадку на траву рядом с трассой. На данный момент причины аварии выясняются.

"Я думаю, что пилот отлично справился с посадкой вертолета, который находился в аварийной ситуации", - отметила заместитель начальника районного управления пожарной службы Линда Тернер.

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Теги: #США#вертолет