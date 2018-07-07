КНДР разочарована визитом Помпео и выдвинула США серьезные обвинения

Также в МИД КНДР сказали, что результаты дальнейших переговоров были "очень важными".

В Северной Корее заявили, что переговоры на высоком уровне с американской делегацией во главе с госсекретарем США Майком Помпео были "печальными", и обвинили Вашингтон в попытке одностороннего давления на страну.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на АР.

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Заявление неназванного представителя МИД КНДР в субботу, 7 июля, поступило после того, как Помпео завершил переговоры с северокорейскими чиновниками.

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты предали дух прошедшего саммита между президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, предъявив односторонние требования по поводу необратимой денуклеаризации Северной Кореи.

Также в МИД КНДР сказали, что результаты дальнейших переговоров были "очень важными", потому что это привело к "опасной фазы, которая может сорвать нашу готовность к денуклеаризации, которая была твердой".