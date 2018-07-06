Российский офицер рассказал об участии в "мероприятии на территории смежной страны"

Российский офицер хочет продолжить службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии.

Офицер российской воинской части Олег Леонтьев, обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника Ильи Горбунова, в последнем слове рассказал об участии "в мероприятии на территории смежной страны", где "как бы не было" российских военных.

Об этом сообщает фонд "Право матери", который представляет на процессе интересы сестер погибшего, передает "Медуза".

На заседании Леонтьев в последнем слове попросил суд о приговоре, который позволил бы ему продолжить службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии.

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"При положительном решении суда незамедлительно следующим бортрейсом туда улетаю. Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было", - цитирует фонд заявление Леонтьева.

"Право матери" отмечает, что это, вероятно, первое публичное и официальное заявление российского офицера.

"Медуза" отмечает, что власти РФ отрицают участие российских вооруженных сил в боевых действиях на территории лишь одной смежной с Россией страны - Украины. На утверждения об этом Москва заявляет, что россияне едут туда якобы добровольно и среди них есть "взявшие отпуск или уволившиеся" военные.