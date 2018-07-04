В России озвучили сроки новой "стройки века"

Названы примерные сроки строительства моста на Сахалин.

Строительство моста на Сахалин, которое уже окрестили "стройкой века", может начаться в 2021 году.

Об этом сообщил на Международном геотехническом симпозиуме в Южно-Сахалинске заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин, передает "РИА Новости".

Читайте такжеНа земле, с неба и под водой: журналисты показали, как оккупанты охраняют Крымский мост (видео)

По его словам, оно продлится пять лет и начнется после решения властей.

Также Дрокин рассказал, что технико-экономическое обоснование проекта будет готово в декабре, после чего его представят федеральному правительству. Кроме того, решается вопрос, каким будет переход с Сахалина на материк: мостовым или тоннельным. Также рассматривается проект без автомобильной дороги.

Ранее СМИ сообщали, что возможная следующая мегастройка РФ, мост на Сахалин, в пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже только что открытого оккупантами Крымского.