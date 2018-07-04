В России озвучили сроки новой "стройки века"

11:47, 04 июля 2018
Мир
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Мост на Сахалин собираются начать строить в 2021 году / Скриншот

Об этом сообщил на Международном геотехническом симпозиуме в Южно-Сахалинске заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин, передает "РИА Новости".

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По его словам, оно продлится пять лет и начнется после решения властей.

Также Дрокин рассказал, что технико-экономическое обоснование проекта будет готово в декабре, после чего его представят федеральному правительству. Кроме того, решается вопрос, каким будет переход с Сахалина на материк: мостовым или тоннельным. Также рассматривается проект без автомобильной дороги.

Ранее СМИ сообщали, что возможная следующая мегастройка РФ, мост на Сахалин, в пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже только что открытого оккупантами Крымского.

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Теги: #Россия#мост#стройка