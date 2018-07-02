В США провели испытания гравитационной ядерной бомбы

Это были "первые квалификационные испытания "от и до" для B61-12 на стратегическом бомбардировщике B-2A Spirit".

Военно-воздушные силы (ВВС) США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) провели серию испытаний управляемой ядерной бомбы проекта B61-12.

Об этом рассказал представитель NNSA бригадный генерал Майкл Луттон, сообщает РБК со ссылкой на портал Military.com.

Два испытания состоялись 9 июня на тестовом полигоне Tonopah в штате Невада. В ходе них бомба без ядерного заряда была сброшена со стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit.

Читайте такжеСША испытали атомные бомбы нового типа

"Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61-12 соответствует системным требованиям и демонстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", - сказал Луттон.

Это были "первые квалификационные испытания "от и до" для B61-12 на стратегическом бомбардировщике B-2A Spirit", приводит также портал заявление NNSA.

"Тесты являются частью серии совместных [ВВС и NNSA] испытаний, с целью продемонстрировать как способность самолета доставлять боеприпасы, так и неядерные функции данного вооружения", - подчеркнули в ведомстве.

В мае представители ВВС США рассказывали об испытаниях B61-12. Отмечалось, что к тому моменту было проведено 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Испытания ядерной бомбы B61 12-й модификации ведутся с 2015 года. Сама программа ведется уже в течение семи лет.

Особенность новой авиабомбы состоит в хвостовом оперении. Оно позволяет управлять падением боеприпаса и повышать точность поражения цели.