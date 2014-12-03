Путин заморозил пенсии россиян на 2015 год
Президент России Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий заморозку пенсионных накоплений на 2015 год
Соответствующий документ размещен на портале правовой информации России, передает Еспресо.TV.
"Согласно подписанному закону, все пенсионные накопления граждан в 2015 году не будут передаваться в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании. Средства, согласно новым правилам, пойдут на финансирование страховых пенсий", - указывается в публикации.
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Напомним, летом 2014 обсуждалась идея установки заморозки пенсионных накоплений еще на один год из-за ухудшения экономической ситуации в России. Инициатором снова выступила Ольга Голодец. Решение о введении моратория на накопление приняли еще в августе.
В ноябре Путин заявлял, что готов к серьезному снижению цены на нефть и удержит российскую экономику и бюджет и сможет платить пенсии даже при очень низких ценах на нефть.