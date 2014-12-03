Путин заморозил пенсии россиян на 2015 год

Соответствующий документ размещен на портале правовой информации России, передает Еспресо.TV.

"Согласно подписанному закону, все пенсионные накопления граждан в 2015 году не будут передаваться в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании. Средства, согласно новым правилам, пойдут на финансирование страховых пенсий", - указывается в публикации.

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Напомним, летом 2014 обсуждалась идея установки заморозки пенсионных накоплений еще на один год из-за ухудшения экономической ситуации в России. Инициатором снова выступила Ольга Голодец. Решение о введении моратория на накопление приняли еще в августе.

В ноябре Путин заявлял, что готов к серьезному снижению цены на нефть и удержит российскую экономику и бюджет и сможет платить пенсии даже при очень низких ценах на нефть.